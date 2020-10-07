Дело экс-министра строительства Ингушетии направлено в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинение дела против бывшего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Ингушетия. В материалах фигурирует 9 эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

С марта 2015 по июнь 2017 года чиновник раздавал незаконные указания главному бухгалтеру министерства. Работнику приходилось оплачивать работы по 9 государственным контрактам без документов об сдаче объектов. Таким образом подрядчики незаконно получили более 420 млн рублей из бюджета Ингушетии.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства), 8 эпизодов - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий), - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело передали в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Там определят, куда направить материалы для рассмотрения по существу.