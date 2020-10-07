Фото: пресс-служба администрации ставропольского курорта

На приезжающих в санатории Кавминвод не распространяется требование о двухнедельной изоляции. Об этом говорится в распоряжении губернатора края о введении ограничений в отношении приезжающих в регион людей. Об этом сообщили в краевом министерстве туризма и оздоровительных курортов.

-Речь идет о россиянах, которые прибывают на Кавказские Минеральные Воды для отдыха и лечения по санаторно-курортным путевкам. Обязанность соблюдения двухнедельной изоляции также не распространяется на лиц, их сопровождающих, являющихся несовершеннолетними или имеющих инвалидность I и II групп, - разъяснил глава краевого минтуризма Александр Трухачёв.

По его словам, санаторно-курортные организации и минеральные бюветы ставропольских курортов принимают гостей в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.

Приезжающие в здравницы туристы должны иметь при себе санаторно-курортные карты и справки об отсутствии контактов с больными COVID-19.

На сегодняшний день на КМВ работают почти все санаторно-курортные организации. Они приняли на отдых и лечение около 70 тысяч человек. Забронировано еще более 29 тысяч путевок.

По прогнозным данным, до конца года загрузка санаториев продолжит расти за счет туристов, отдавших предпочтение российским курортам и отказавшихся от зарубежных поездок, а также тех, кто оплатил свои путевки после 28 марта и перенес время отдыха на осенний и зимний сезоны.

Немаловажен и тот факт, что действие федеральной программы по возврату кэшбека за туры по России продлено до 10 января 2021 года.

Увеличилась и максимальная сумма выплат с 15 до 20 тысяч рублей. Ограничения на стоимость поездки отменились.

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