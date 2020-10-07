Уничтожение 500-килограммовой авиабомбы в Чечне засняли на видео

Фото: МЧС России

В Чечне уничтожили авиационную бомбу, которая пролежала больше 20 лет. Вес снаряда - 500 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Бомбу нашли на окраине Грозного горожанин. Для уничтожения в Чечню прибыли специалисты спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Для работ снаряд транспортировали в Шелковский район. Операция прошла без происшествий, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.