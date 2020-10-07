Новорожденного из Буденновска доставили бортом санавиации в краевой перинатальный центр

Фото: пресс-служба Минздрава Ставрополья

Врачи дистанционного консультативного центра ставропольского краевого клинического перинатального центра № 1 впервые осуществили медицинскую эвакуацию самого маленького пациента за период работы санавиации в нашем крае.

Медицинский вертолет «Ансат», имеющий специальное оборудование на борту, в сопровождении врачей-неонатологов доставил новорожденного мальчика из Буденновска в специализированное медучреждение краевого центра.

Малыш, родившийся раньше положенного срока, провел в пути от города Буденновска до Ставрополя всего лишь час, в то время как при использовании наземного транспорта потребовалось бы в четыре раза больше времени.

Сейчас маленький пациент находится в неонатологическом стационаре краевого перинатального центра № 1, где ему оказывается высококвалифицированная специализированная медицинская помощь.

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