В Ставрополе жители Юго-западного района 8 октября останутся без воды

Водоканал организует подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13-40
Фото: Архив "КП"
В Ставрополе работники Водоканала планируют провести плановую замену задвижки на участке коммуникаций.
Из-за этих работ 8 октября в районе улицы Южный обход между Доваторцев и Космонавтов перекроют воду.
Как сообщили в пресс-служба Водоканала, отключение продлятся с 08:30 до 19:00. В это время сотрудники водоканала заменят запорное оборудование.
Водоканал организует подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13-40.