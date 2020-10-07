В Ставрополе жители Юго-западного района 8 октября останутся без воды

Водоканал организует подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13-40 Фото: Архив "КП"

В Ставрополе работники Водоканала планируют провести плановую замену задвижки на участке коммуникаций.

Из-за этих работ 8 октября в районе улицы Южный обход между Доваторцев и Космонавтов перекроют воду.

Как сообщили в пресс-служба Водоканала, отключение продлятся с 08:30 до 19:00. В это время сотрудники водоканала заменят запорное оборудование.

Водоканал организует подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13-40.