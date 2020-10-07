На Ставрополье мужчина изрубил машину обидчика топором

Житель села Татарка обратился в дежурную часть отдела полиции Шпаковского района с заявлением о повреждении его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что злоумышленник нанес несколько ударов топором по лобовому и боковому стеклам автомобиля, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 21 тысячи рублей.

Под подозрение полицейских попал 29-летний знакомый потерпевшего. Мужчину доставили в районный отдел полиции, где он признался в содеянном.

Во время допроса мужчина пояснил, что в момент совершения преступления он был пьян и хотел отомстить владельцу машины за ранее причиненные обиды.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

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