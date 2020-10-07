На подъездной трассе к Пятигорску установят около 3 км электроосвещения

На участке региональной дороги Северо-Западный обход Пятигорска планируется установить около 3 км нового искусственного электроосвещения.

На эти работы из краевого дорожного фонда выделено более 18 млн рублей. Об этом сообщили в миндоре Ставрополья.

Участок, который предполагается осветить, проходит по улице Микояна в поселке Санамер Предгорного района.

По этой трассе каждый день проезжает большое количество автотранспорта, в том числе и общественного. Также по этой дороге жители поселка едут в город-курорт Ессентуки.

На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией, которая установит освещение. Ведется процедура подготовки документации.