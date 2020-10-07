На Ставрополье привезли устройство для раннего выявления рака груди

На Ставрополье привезли передвижной маммограф. Аппарат прикрепили к Ставропольскому краевому клиническому многопрофильному центру. Оборудование купили в рамках национального проекта "Здравоохранение", передает губернатор Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора СК

Маммограф поможет выявлять онкологию в женской груди на ранних этапах. Кроме того, аппарат позволяет снизить лучевую нагрузку на организм.

- Что важно, передвижной аппарат можно использовать вне стационаров. Маммограф может прибыть на место работы женщин, в том числе, в отдалённые населённые пункты, - сказано в сообщении губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора СК

В 2021 году край планируется купить еще один маммограф, мобильный флюорограф и передвижные фельдшерско-акушерских пунктов, заключил Владимиров.