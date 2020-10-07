Проект бюджета на 2021 год утвержден правительством края

Общий объём их финансирования должен составить почти 15,3 миллиарда рублей, из которых свыше 3,5 миллиарда – краевые средства, направляемые сверх необходимого софинансирования Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Владимир Владимиров провёл заседание правительства Ставрополья. Основной вопрос повестки – проект бюджета края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Владимиров отметил, что региональный бюджет отличает выраженная социальная направленность.

В структуре доходов региональной казны в 2021 году прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых поступлений на 10,5%. В структуре бюджетных расходов в 2021 году одним из основных направлений является выполнение национальных проектов.

Общий объём их финансирования должен составить почти 15,3 миллиарда рублей, из которых свыше 3,5 миллиарда – краевые средства, направляемые сверх необходимого софинансирования.

Объём краевого дорожного фонда на будущий год планируется в размере 10,3 миллиарда рублей. Треть этой суммы будет направлена на ремонт и строительство местных автодорог.

Также в структуре расходов бюджета региона на 2021 год ожидается увеличение расходов на реализацию социальной политики, развитие сферы образования, охрану окружающей среды. В том числе, запланирован ввод в эксплуатацию 12 школ и 14 детских садов.

Доходы краевой казны в 2021 году запланированы в объёме 124,6 миллиарда рублей, расходы – 127,5 миллиарда рублей.

Превышение расходных обязательств будет компенсировано за счёт резервов средств, которые прогнозируются на счёте бюджета края на начало 2021 года.

Проект закона о бюджете края на 2021 год и плановый период утверждён членами Правительства и передан в региональную Думу для парламентского рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье реализуют проект по организации бесплатного профессионального обучения и дополнительного профобразования для тех, кто испытывает трудности с поиском работы из-за распространения COVID-19.

Поучаствовать в программе могут 7 категорий граждан.

Это работники, находящиеся под риском увольнения из-за пандемии; трудящиеся на предприятиях пострадавших отраслей; уволенные после 30 апреля; прекратившие деятельность в качестве ИП после 1 марта; выпускники образовательных организаций 2020 года; граждане, состоящие на учете в центрах занятости с 27 марта; а также освобожденные из мест лишения свободы после 1 марта.