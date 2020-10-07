В Кисловодске объяснили, почему не будут отстреливать бездомных собак

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На прямую линию губернатора Ставрополья поступило обращение жительницы Кисловодска о том, что в жилых микрорайонах и курортной зоне гуляет достаточно много бездомных собак. Ставропольчанка предложила животных «отстреливать». Эту ситуацию прокомментировал глава города.

По его словам, проблема безнадзорных животных актуальна не только для курортных городов.

Недавно губернатор рассказал, что на Ставрополье в скором времени построят крупный приют для безнадзорных животных. Тем временем в Кисловодске такой приют уже есть.

Он рассчитан на содержание 100 собак, и на сегодняшний день является самым крупным в крае. Приют находится в пригороде Кисловодска, поселке Новокисловодском.

Помимо боксов для животных, в приюте работает ветеринарная лечебница, есть административно-хозяйственный блок. Боксы утеплены сэндвич панелями. Приют обслуживает 15 человек.

По законодательству РФ безнадзорных животных после отлова, стерилизации, реабилитации необходимо возвращать в естественную среду обитания, то есть - выпускать. Эти мероприятия направлены на снижение популяции безнадзорных животных. Заявительнице разъяснили, что администрация города заключает договор со специализированным приютом на отлов «бездомных собак», проведение необходимых санитарно-профилактических мероприятий и возвращение животных в то место, откуда они были отловлены.