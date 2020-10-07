В Ставрополе прошло вручение штандарта командующему 49-й армией

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В Ставрополе 7 октября прошла торжественная церемония передачи штандарта командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майору Якову Владимировичу Резанцеву, недавно назначенному на эту должность. Об этом сообщил губернатор региона. Штандарт вручил прибывший в край командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Владимирович Дворников. - Новому командующему желаю успехов в службе! Горжусь защитниками Родины! Желаю им и всей нашей стране мирного неба, - сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 октября - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ в 1943-м в этом году впервые отмечается как День воинской славы России.

В канун этой даты в краевом центре губернатор Владимир Владимиров возложил цветы на мемориале «Вечная Слава».

- В нынешнем году память об ожесточенном военном противостоянии на Кавказе, героизме наших земляков и жителей других регионов увековечена официально. Пусть всегда уважение к защитникам родной земли, гордость их подвигом и одержанной победой объединяет ставропольцев, всех жителей Северного Кавказа. Мы помним и мы гордимся! – отметил Владимир Владимиров.