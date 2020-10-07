На Ставрополье прибыл куратор развития Северного Кавказа в Минэкономразвития РФ

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

С рабочей поездкой на Ставрополье прибыл курирующий социально-экономическое развитие Северного Кавказа первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Вместе с губернатором Владимиром Владимировым он посетил ряд объектов в краевом центре.

Одним из них стал Северо-Кавказский федеральный университет. Первому замминистра минэкономразвития РФ был представлен не только образовательный, но и научно-внедренческий потенциал вуза.

В том числе - результаты работы лаборатории, занимающейся разработкой интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Они позволяют кратно сокращать потери энергии в сетях в результате выявления фактов несанкционированного подключения и хищения ресурсов. В настоящее время осуществляется апробирование такой системы в городе Михайловске.

Также Михаил Бабич и Владимир Владимиров встретились с руководителями научно-исследовательских подразделений, работающих на базе технопарка, который был создан в университете в этом году.

Одна из новейших разработок – препарат для борьбы с раком мозга. По словам ученых, его действие превращает пораженные болезнью клетки в здоровые, возвращает их в нормальный режим функционирования. Препарат прошел лабораторные исследования, в ближайшее время планируется начать клинические.

На базе технопарка ведутся изыскания в других отраслях. Часть из них уже внедрены в производство. В частности, в Ставрополе уже заработала первая в России линия по выпуску высококачественной лактозы.

Среди других проектов – использование дронов и цифровых систем для мониторинга состояния полей и обследования посевов. Владимир Владимиров подчеркнул, что эта технология уже опробована на Ставрополье и является для аграрного региона очень перспективной.

- Для нас очень важно то, что наука находит все больше точек взаимодействия с экономикой, социальной сферой. Значительная часть представленных здесь проектов уже так или иначе участвуют в процессах развития нашего края. И мы заинтересованы в том, чтобы это взаимодействие расширялось, чтобы таких прорывных идей в нашем регионе становилось больше, - отметил губернатор.

С руководителями лабораторий были обсуждены возможности использования механизмов господдержки для расширения исследовательских возможностей и более широкого производственного внедрения разработок ставропольских ученых.

Представителю Минэкономразвития и главе региона также был представлен опыт партнерства СКФУ и движения «WorldSkills Russia - Молодые профессионалы». В вузе создана комплексная площадка для подготовки кадров для экономики по ряду направлений в рамках WorldSkills.

Вопросы развития университета были обсуждены на рабочем совещании, в котором приняли участие Михаил Бабич, Владимир Владимиров, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

- В вузе накоплен существенный научный и - самое главное – производственный потенциал. Это подтверждают заказы и совместные проекты с вашими партнерами в научной и промышленной отраслях. Мы постараемся включить вопросы дальнейшего развития этой деятельности в повестку нашей работы в министерстве, - отметил в ходе диалога Михаил Бабич.