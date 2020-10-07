Железноводская городская больница получила современные УЗИ-аппараты

Железноводская городская больница продолжает развивать медицинскую помощь беременным женщинам и детям в поликлиническом звене.

Так, в поликлинике № 2, что в поселке Иноземцево, используется новый, современный аппарат для ультразвуковой диагностики, в том числе новорожденных детей. С момента ввода его в эксплуатацию в июне 2020 года обследование прошли более тысячи пациентов, в основном – дети.

Второй аппарат для ультразвуковой диагностики вскоре начнут использовать в поликлинике № 1 города-курорта.

Новое оборудование позволяет выполнять все необходимые скрининги для детей, в том числе грудничкового возраста, согласно стандартам обследования: УЗИ органов брюшной полости, тазобедренных суставов, почек, головного мозга и эхокардиографию.

Оно отличается высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза.

У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ пациента.

Все обследования проводятся пациентам по полису ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставрополья.