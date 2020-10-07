На Ставрополье стаж медиков при работе с с больными COVID-19 будут учитывать в двойном объёме

Фото: пресс-служба Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю

Медработники Ставрополья имеют право отправиться на отдых досрочно при наличии определённого стажа трудовой деятельности. Так, например, для раннего выхода на пенсию нужно не менее 25 лет работы в сельской местности или 30 лет — в городе.

Уйти на заслуженный отдых раньше срока врачи могут и по достижении определённого возраста. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ по Ставропольскому краю.

Для досрочного назначения пенсии медработникам, оказывающим помощь пациентам, больным COVID-19 и с подозрением на коронавирус, установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Для них один день работы, дающей право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 153 человек. Всего в регионе коронавирусом заболело 17131.

Победить инфекцию смогли 164 человека за последние сутки. А всего на Ставрополье выздоровели - 12279.