В Чечне не стали заводить дело на отца, чей сын утонул в озере

В Чечне не стали возбуждать уголовное дело на отца 8-летнего мальчика, утонувшего в озере в Шелковском районе. Как установили следователи, в населенном пункте Ново-Щедринская мужчина присматривал вместе с двумя сыновьями за скотом. Оставшись без внимания родителя, один из мальчиков уплыл на лодке от берега в сторону зарослей камышей, где упал в воду. «Ребенок был обнаружен отцом без признаков жизни».

- По данному факту вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое признано законным, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе в республиканской прокуратуре. - Вместе с тем, принимая во внимание, что одной из причин несчастного случая стало ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за малолетним, родитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Отца наказали за «ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».