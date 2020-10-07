Минздрав Дагестана: в ДТП со школьным автобусом пострадали 14 человек

Фото для "КП" от очевидцев

В Дагестане при столкновении пяти автомобилей, включая три большегруза и школьный микроавтобус с детьми, пострадали не 9, а 14 человек. Актуальную информацию сообщили в Минздраве республики, уточнив что в их числе 10 детей и, как ранее говорили, один взрослый (водитель ГАЗели). Состояние семерых несовершеннолетних и мужчины оценивают как тяжелое - они в реанимации Центральной городской больницы Кизляра. Остальные - в состоянии средней степени тяжести.

- В Кизлярскую ЦГБ уже выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф в составе детского неи рохирурга и детского реаниматолога, - комментируют в министерстве здравоохранения Дагестана.