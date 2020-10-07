Фото от свидетелей трагедии

Видео ДТП со школьным автобусом в Дагестане 7 октября выложили в сеть. На кадрах видно, что микроавтобус с надписью "Дети" протаранил грузовой автомобиль с прицепом. ГАЗель смяло от удара. Уже известно, что 10 детей попали в больницу Кизляра, семеро - в тяжелом состоянии, за жизни борются врачи. Водитель микроавтобуса тоже в реанимации.

Всего в аварии пострадали пять автомобилей - это три большегруза, перевозившая детей маршрутка и легковушка "Лада". Трое взрослых, включая одного водителя (не уточняется какого авто), погибли. Всего пострадали 14 человек, по уточненной информации республиканского Минздрава. Показываем видео ДТП со школьным автобусом в Дагестане 7 октября: