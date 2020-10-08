Губернатор Ставрополья поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

В Ставрополе 23-летний мужчина намеревался установить самодельные взрывные устройства около прокуратуры и Дворца правосудия. Об этом сообщает УФСБ по Ставрополью.

По данным ведомства, злоумышленник, присягнувший на верность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, снял квартиру в Ставрополе.

Здесь он планировал собрать несколько взрывных устройств с поражающими элементами. Объектами для атаки должны были стать здания прокуратуры и краевого суда.

- Операция была проведена быстро и аккуратно. Задержанный под стражей, он уже дал признательные показания, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров поблагодарил органы безопасности за отличную работу.

-Благодарю органы безопасности за отличную работу. За спасенные жизни наших земляков, - высказался глава региона.

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