Жители поселка Иноземцево помогли задержать пьяного водителя

Накануне ночью в дежурную часть Госавтоинспекции отдельного батальона ДПС ГИБДД Пятигорска обратились бдительные жители поселка Иноземцево.

Обеспокоенные люди рассказали, что возле их дома нарушают общественный порядок громкой музыкой и шумом водитель и пассажиры иномарки.

На место оперативно выехал экипаж ДПС. Он заметил этот автомобиль уже на выезде из двора и потребовал у водителя остановиться.

За рулем оказался 33-летний пятигорчанин, который имел явные признаки опьянения. Молодой человек невнятно разговаривал, испытывал дискомфорт от своего состояния и периодически засыпал в патрульном автомобиле.

Мужчине предложили пройти освидетельствование на месте и медицинское освидетельствование, от которых он отказался.

В его отношении составили административный материал по статье: «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения».

Теперь мужчине грозит от полутора до 2 лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.