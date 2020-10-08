В Ставрополе следователи выясняют обстоятельства смерти рабочего на стройке

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел 1 октября на одной из строительных площадок в Ставрополе. В этот день местный житель работал на стройке.

От сильного порыва ветра, открылись металлические ворота, в результате чего рабочий получил черепно-мозговую травму.

Через несколько дней от полученного повреждения он скончался в реанимационном отделении больницы. Следователи проводят проверку по факту смерти 35-летнего ставропольца.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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