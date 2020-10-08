Вячеслав Битаров: «Инвесторы готовы вложить в Мамисон более 10 миллиардов рублей»

На площадке будущего курорта. Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

С рабочей поездкой в Северную Осетию прибыл зампред правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с главой РСО - Алания они побывали на площадке будущего курорта «Мамисон» в Алагирском районе.

Юрий Трутнев и Вячеслав Битаров обсудили перспективы реализации одного из масштабных проектов, который окажет значительное влияние на экономическое и социальное развитие республики.

Как проинформировали вице-премьера, к концу 2022 года в ВТРК «Мамисон» планируют создать до 2000 новых рабочих мест, что значительно снизит уровень безработицы в республике. При успешном поэтапном освоении количество рабочих мест может быть увеличено до 3500. Вклад в решение этой проблемы внесет и реализация инвестпроектов в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Федеральному чиновнику рассказали и о бальнеологическом потенциале Мамисона на базе известнейших источников - Тиб-1 и Тиб -2. Разведанные запасы минеральной воды очень большие, ее целебные свойства проверены тысячелетиями. Местоположение курорта привлекательно и с точки зрения уникальных исторических памятников. Всего здесь насчитывается 47 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

С Юрием Трутневым пообщался один из инвесторов проекта Владимир Гуриев, который рассказал о планах по строительству гостиниц и иных объектов, предназначенных для отдыха туристов.

Вячеслав Битаров поблагодарил Юрия Трутнева за личное участие в реализации проекта ВТРК «Мамисон».

- Вы дали второй шанс воплотить в жизнь уникальный проект, позволяющий не только нашей республике, но и всему Кавказу создать круглогодичный курорт мирового уровня. На сегодняшний день у нас есть практически все для успешной реализации проекта. Уникальные природно-климатические условия, которые позволили нашим австрийским партнерам разработать проект, соответствующий всем мировым стандартам, якорные частные инвесторы, которые уже на сегодняшний день готовы инвестировать в проект более 10 млрд рублей, а самое главное благодаря правительству РФ в законопроекте о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены средства на инженерную и туристскую инфраструктуру проекта. Надеемся, что при вашем дальнейшем содействии в итоговом законе о бюджете средства на реализацию проекта «Мамисон» будут предусмотрены в полном объёме, - сказал Вячеслав Битаров.