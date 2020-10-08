Минэкономразвития РФ поддержит развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод

Фото: пресс0-служба губернатора Ставрополья

В Ставрополе провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Он отметил, что в нашем крае ведется большая работа в рамках реализации мероприятий национальных проектов и госпрограмм, которая требует «синхронизации усилий» федерального министерства и регионального правительства.

Только в 2018-2020 годах в рамках госпрограммы развития СКФО Ставрополью выделили 4,37 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда рублей направили на развитие региона Кавказских Минеральных Вод.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод направят 1,5 миллиарда рублей.

По мнению Михаила Бабича, министра экономического развития Ставропольского края, на эти деньги также приведут в порядок системы водоснабжения и водоотведения. А это, по мнению Владимира Владимирова, очень важно для привлечения туристов.

Губернатор уверен, что КМВ с развитой инфраструктурой смогут принимать до 5 млн отдыхающих к 2030 году.