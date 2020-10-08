Дума Ставрополья провела форум ко Дню воинской славы

Фото с форума: Дума Ставрополья

Дума Ставрополья провела форум «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ» в преддверии Дня воинской славы. Мероприятие собрало парламентариев из республик Северного Кавказа и регионов ЮФО. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставропольского края.

Напомним, в июле 2020 года Госдума приняли законопроект краевых депутатов об организации нового Дня воинской славы, посвященного освобождению Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Инициативу одобрили в Совете Федерации, указ об учреждении праздника подписал президент России Владимир Путин. 9 октября этого года он пройдет впервые.

Накануне торжества Дума Ставрополья провела форум, на котором собрались депутаты, эксперты, активисты, ученые, педагоги и представители администраций Ставрополья. Участники обсуждали аспекты битвы на Юге страны во время Великой Отечественной войны.

Потом в онлайн-режиме подключились парламентарии КБР, КЧР, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской области, а также общественный деятель из Крыма.

Фото с форума: Дума Ставрополья

- На Кавказе и на Юге России проживает много народов и национальностей, но история и победа – общая, одна на всех, завоеванная нашими земляками, нашими отцами и дедами. Поэтому сегодня для нас так важно сохранить память. Я уверен, что День воинской славы 9 октября станет по-настоящему объединяющим для регионов Юга России и Северного Кавказа. Я думаю, нам сегодня удалось заложить общие традиции празднования этой даты, - сказал председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Перед участниками форума также выступила заместитель председателя Государственной Думы России Ольга Тимофеева.

- В год 75-летия Великой Победы как никогда важно увековечить эту памятную дату и восстановить историческую справедливость. Спасибо Думе Ставропольского края за то, что вы консолидировали регионы, - сказала вице-спикер Госдумы

Участники форума приняли резолюцию и решили, что надо создать координационный центр по изучению истории Кавказа. В частности, историю битвы за Кавказ. Кроме того, межрегиональной рабочей группой будет создан план мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщине победы в битве за Кавказ, которая пройдет в 2023 году.

- Все инициативы, выработанные на площадках форума «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ», будут направлены адрес федеральных, окружных и региональных органов власти, - отметили в пресс-службе Думы Ставрополья.