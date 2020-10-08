В Ставрополе на улице Чехова появится новая детская площадка

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в рамках благоустройства 204–го квартала появится зона отдыха с детской площадкой.

Современную зону отдыха обустроят на улице Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Сейчас там, несмотря на довольно плотную застройку, детских и спортивных площадок недостаточно.

В этом микрорайоне строители планируют разместить игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные тренажеры, поставить удобные лавочки, дорожки выложить плиткой.

При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до конца 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Также каждому прибывшему обязаны вручить соответствующее уведомление. Со дня приезда людям следует исключить контакты с другими жителями края и обратиться за помощью медиков на дому при первых симптомах простудного заболевания.