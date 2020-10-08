Под Пятигорском схему движения на развязке временно изменят из-за дорожных работ

Вблизи поселка Иноземцево строители будут проводить ремонт. Завершить его планируют в декабре этого года.

На объекте планируют заменить гидроизоляцию, деформационные швы и переустроить дорожную одежду путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Так, при движении по направлению Энергетик – Минводы и Константиновская – Энергетик водителям придется учитывать временную схему объезда работ.

Соответствующие дорожные знаки на участке разместят заблаговременно.

Водители круглосуточно смогут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на трассе по телефону :(8793)33-11-59.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что для обеспечения безопасности городских дорог с 13 октября 2020 года будет изменена схема движения автотранспорта на некоторых улицах Ставрополя.