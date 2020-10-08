Карачаево-Черкесия получила высокие оценки за организацию горячего питания для школьников

Фото пресс-службы главы КЧР.

В течение сентября в регионах России проходил мониторинг обеспечения школьников горячим питанием. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств.

Проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания.

94% опрошенных дали высокие оценки организации горячего питания в Карачаево-Черкесской Республике. Позитивные отклики получены также в Брянской (97%), Новосибирской (96%) областях и в Республике Марий Эл (96%), в Чувашской Республике (93,5%), Саратовской области (93%), Республике Мордовия (92%), Белгородской (91%), Калужской (90,5%), Курской (90,5%), Псковской (90%), Воронежской (90%), Ульяновской (90%) областях и Удмуртской Республике (90%).