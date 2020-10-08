Александр Бастрыкин следит за расследованием ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Александр Бастрыкин лично проследит за ходом расследования ДТП со школьным автобусом в Дагестане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии со школьным автобусом в Дагестане. После столкновения с КамАЗом в школьном микроавтобусе погибли трое взрослых, десятеро детей в больнице.

— Незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли учителя и пострадали дети. Доложить обо всех обстоятельствах ЧП, — цитирует пресс-служба СК РФ приказ Александра Бастрыкина.

Виновником крупной аварии в Дагестане предварительно считается водитель большегруза, вылетевшего на встречную полосу и протаранившего школьный автобус. Двое учителей и водитель скончались сразу после аварии. Ещё четверо: взрослый и трое детей находятся в критическом состоянии. Всего в больницу госпитализировано 14 человек, в том числе десятеро несовершеннолетних.

— Следственным управлением СКР по Республике Дагестан проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Расследование будет находится под личным контролем Александра Бастрыкина.