После ДТП со школьным автобусом в Дагестане задержан гражданин Беларуси

В Дагестане задержан 26-летний житель города Мозыгарь Республики Беларусь. Его считают виновным в ДТП со школьным автобусом, передает информированный источник "Интерфакса".

Водитель большегруза столкнулся с Volvo FP2, двумя КАМАЗами, "Ладой X-Ray" и школьным микроавтобусом "Газель Next. В отношении гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Скончались две женщины и водитель, которые ехали в микроавтобусе.

Напомним, авария произошла недалеко от Кизляра на трассе "Махачкала - Астрахань". Пострадали десять детей и четыре взрослых, они госпитализированы. Трое детей и мужчины в тяжелом состоянии.