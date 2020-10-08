Более 220 ставропольцев до конца года переедут из аварийного жилья в новое

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам реализации в крае национальных проектов.

В нем поучаствовали члены краевого кабмина, руководители региональных министерств и ведомств, главы территорий.

Один из основных вопросов повестки – выполнение мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда», в том числе работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как доложил министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, она идет в крае в соответствии с графиком.

В целом в 2020 году планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 226 человек. В том числе, 162 в Георгиевске, 62 в Ессентуках и 2 в краевой столице.

Ключи от новых квартир ставропольцы получат в ноябре-декабре.

Всего за период 2019-2025 годов планируется переселить 2404 человека из 91 многоквартирного дома. 54 человека уже переселены из 17 жилых помещений по итогам 2019 года.

- Качество жилищных условий – это то, что близко каждому и волнует абсолютно всех. Мы должны делать все, чтобы доля аварийного фонда в крае постоянно сокращалась, а наши земляки получали комфортное и современное жилье. Выполнение соответствующего нацпроекта остается на особом контроле, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время сентябрьской прямой линии губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, прозвучала просьба установить светофор на ул. Лермонтова на переходе от парка Победы к площади 200-летия.

В этом месте действительно нужен был светофор по требованию. Об этом сообщил градоначальник. Также он добавил, что светофор уже установили и подключили. Стало гораздо удобнее и пешеходам, и водителям.