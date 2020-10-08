В Дагестане взорвался неизвестный снаряд

В Агульском районе Дагестана взорвался неизвестный заряд. Местные жители сообщают, что почувствовали «толчки и оглушительный грохот». На место ЧП выехали взрывотехники ФСБ и МВД.

— По предварительным данным, взрыв произошел в 10 километрах от села Чираг в Агульском районе. На месте взрыва снаряда найдена воронка. Проводится экспертиза для установки происхождения снаряда, — сообщил источник в правоохранительных органах.

В сети предполагают, что это могла быть ракета из зоны Карабахского конфликта. Однако никаких подтверждений этой теории на данный момент нет. Нередко подобным образом детонируют старые снаряды.

— Подробности выяснят эксперты, сейчас такие гипотезы сильно преждевременны и совершенно необоснованны, — сообщил собесеник «КП».