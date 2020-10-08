Стало известно, почему мелеет Соленое озеро на Ставрополье

Минприроды Ставропольского края закончило проверку Соленого озера в Петровском городском округе. Местные жители жаловались, что водоем мелеет.

Специалисты уверены, что обмеление произошло не по вине людей. Воды стало меньше из-за засухи и длительного отсутствия дождей.

Отметим, Соленое (или Лушниковское) озеро находится в семи километрах от Светлограда. Территория водоема охраняется и входит в большой государственный заказник. В 2006 году лечебные свойства тамошней грязи изучали ученые из Пятигорского научно-исследовательского Института курортологии и физиотерапии. Ей лечат заболевания кожи, суставов и органов дыхания.