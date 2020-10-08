Из-за призывов в интернете на жителя Ставрополя завели дело

В Ставрополе открыли уголовное дело против местного жителя. Его подозревают в призывах к экстремизму, передает источник "КП" в правоохранительных органах.

- Против жителя Ставрополя возбудили уголовное дело по второй части 280 статьи (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет"), - сообщает источник.

Парень разместил на странице во ВКонтакте серию публикаций националистического толка. 22 сентября молодому человеку предъявили обвинение, дело уже направлено в суд.

- На допросе он признал вину и даже удалил все. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, - говорит источник "КП".

Согласно УК РФ, парню грозит до пяти лет лишения свободы. Минимальный срок в этом случае - до пяти лет принудительных работ.