Отопительный сезон в КЧР начнется досрочно

Уже с понедельника, с 12 октября тепло придет сначала в социальные учреждения республики, затем в многоквартирные дома местных жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Карачаево-Черкесской Республике отопительный сезон начнется досрочно. Об этом 8 октября заявил глава региона Рашид Темрезов.

- Принял решение начать отопительный сезон досрочно, не дожидаясь положенных нормативов, - заявил Темрезов.

По его словам, уже с понедельника, с 12 октября тепло придет сначала в социальные учреждения республики, затем в многоквартирные дома местных жителей.