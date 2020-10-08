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Отопительный сезон в КЧР начнется досрочно

Тепло придет сначала в соцучреждения , затем в многоквартирные дома
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Уже с понедельника, с 12 октября тепло придет сначала в социальные учреждения республики, затем в многоквартирные дома местных жителей

Уже с понедельника, с 12 октября тепло придет сначала в социальные учреждения республики, затем в многоквартирные дома местных жителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Карачаево-Черкесской Республике отопительный сезон начнется досрочно. Об этом 8 октября заявил глава региона Рашид Темрезов.

- Принял решение начать отопительный сезон досрочно, не дожидаясь положенных нормативов, - заявил Темрезов.

По его словам, уже с понедельника, с 12 октября тепло придет сначала в социальные учреждения республики, затем в многоквартирные дома местных жителей.