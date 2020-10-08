В КЧР усилят меры за соблюдением санитарных норм на предприятиях, в торговой сети

За сутки диагноз подтвердился еще у 81 жителя региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В КЧР по-прежнему фиксируют рост впервые выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 81 жителя региона. Всего в республике число заболевших достигло 7677.

Тем временем растет и другой показатель - госпитализированы 474 человека. Среди них есть тяжелые больные, в основном, люди старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями.

- Существующих мест в инфекционных госпиталях пока хватает. Еще почти 100 есть в запасе. Но, на всякий случай готовим к открытию Хабезскую больницу, которую перепрофилируем в госпиталь, увеличиваем на 100 мест городскую больницу в Черкесске и начинаем готовить Северный госпиталь в Черкесске, - рассказал глава республики Рашид Темрезов.

Также он поручил усилить меры контроля за соблюдением санитарных норм на предприятиях, в торговой сети, применять дисциплинарные меры в отношении системных нарушителей.

- На сегодняшний день именно масочный режим, по словам эпидемиологов, является одним из способов защиты от коронавируса. К каждому человеку не приставишь контролера. Здесь важна личная и коллективная ответственность. Еще раз обращаюсь ко всем отнестись серьезно к выполнению требований Роспотребнадзора, - призвал Темрезов.

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