Голый житель Ставрополья выпрыгнул в окно, чтобы помочиться на дереве

Фото с места событий: chp_bud

Житель Буденновска попал в объективы камер после того, как решил необычно справить нужду. Молодой человек, полностью голый, выпрыгнул в окно и в полете ухватился за дерево. С палки он начал мочиться на прохожих.

Очевидцы уверяют, что все случилось около общежития политехнического колледжа. Парень спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал.

Снимать молодого человека приехали врачи городской больницы. Чтобы чудак не покалечил себя, под низ постелили матрасы. Уже в медучреждении выяснилось, что парень оказался сильно пьян. В больнице он продолжил дебоширить, и его забрали полицейские.

Уже в отделении стало известно, что это никакой не парень, а уже взрослый мужчина. Против 38-летнего горожанина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас дебошир в КПЗ, под арестом он пробудет 5 дней.

- Был бы трезвым, разбился. А так, считай, повезло. Если, конечно, такую ситуацию вообще можно назвать везением, - пишет один из комментаторов.