В районные больницы КЧР поступит 17 новых карет скорой помощи

По словам главы республики, в КЧР продолжается режим вакцинации против гриппа, что очень рекомендуют медики Фото: "КП" Архив

В КЧР пока хватает существующих мест в инфекционных госпиталях. Об этом сообщает глава региона Рашид Темрезов. Он также добавил, что в запасе есть еще почти 100.

- Но, на всякий случай готовим к открытию Хабезскую больницу, которую перепрофилируем в госпиталь, увеличиваем на 100 мест городскую больницу в Черкесске и начинаем готовить Северный госпиталь в Черкесске, - рассказал глава региона.

По его словам, в республике каждый день сверяют потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты. На данный момент дефицита нет.

- Понимаем, что скоро будет расти нагрузка на амбулаторное звено. Поручение Минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населённому пункту. В ближайшее время направим в районы 17 новых автомашин скорой помощи, которые после нашего обращения были выделены Правительством РФ, - подытожил Темрезов.

По словам главы республики, в КЧР продолжается режим вакцинации против гриппа, что очень рекомендуют медики.

Напомним, что для людей старше 65 лет продлен режим самоизоляции.

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