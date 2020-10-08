Ставрополье запускает проект по улучшению демографической ситуации

Реализация проекта позволит устранить часть социальных причин, приводящих к решению женщины прервать беременность, и в конечном счете снизить количество абортов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ставропольский край вошел в число 10 пилотных регионов России по реализации федеральной инициативы «Плюс один», направленной на улучшение демографической ситуации. Проект предполагает проведение в крае комплексной работы с кризисными беременными.

Работа участников этого направления нацелена на профилактику случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины и поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора.

Реализация проекта позволит устранить часть социальных причин, приводящих к решению женщины прервать беременность, и в конечном счете снизить количество абортов.

Уже идет работа над созданием общероссийского портала «Плюс один» и региональной дорожной карты, единого номера горячей линии по консультированию кризисных беременных.

В Ставрополе прошел круглый стол по вопросам реализации проекта, на котором обсуждалась концепция системной работы по формированию у женщин края ответственного отношения к репродуктивному здоровью, а также взаимодействия общественных организаций, учебных заведений медицинского профиля, органов госвласти и некоммерческого сектора.

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию в Ставропольском крае и вопросы взаимодействия. Решено создать рабочую группу при Общественном Совете по здравоохранению краевого Минздрава, предложена трехступенчатая система психологической поддержки женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, уже началась работа по оказанию помощи многодетным семьям.