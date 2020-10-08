На Ставрополье создали около 130 геронтологических коек для пожилых пациентов

В этом году начали работать гериатрические кабинеты в Железноводской городской больнице, Нефтекумской и Ипатовская районных больницах

В поликлиниках Ставрополья до конца 2020 года будут работать 28 гериатрических кабинетов и 127 геронтологических коек в стационарах.

Больницы планово закупают необходимое для этого оборудование. Уже выполнили задачу Предгорная и Изобильненская районные больницы, больница города Невинномысска, где открыто 36 коек. Всего в крае на сегодняшний день уже функционируют 127 геронтологических коек.

В этом году начали работать гериатрические кабинеты в Железноводской городской больнице, Нефтекумской и Ипатовская районных больницах.

Вскоре такие кабинеты начнут принимать в Грачевской и Кировской районных больницах.

- Чтобы минимизировать риски заражения пожилых пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, для диспансерного наблюдения используются дистанционные методы коммуникации: телемедицинские звонки, СМС-сообщения. После снятия режима повышенной готовности медучреждения вернутся к плановой профилактической работе со старшим поколением ставропольчан, - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье запускает проект по улучшению демографической ситуации

Реализация проекта позволит снизить количество абортов (подробнее)