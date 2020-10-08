В Ессентуках начали второй этап реконструкции Курортного парка

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Значительные изменения в этом году коснутся северной, исторической части парка, которая называется Пантелеймоновской. Именно с нее большинство гостей Ессентуков открывают для себя Курортный парк. Но в ближайшие три месяца эта зона для прогулок закрыта.

Реконструкция коснется не только двух главных парковых аллей - Вокзальной и Генеральской.

Новое покрытие появится и на пешеходных дорожках. Всего отремонтируют 13 тысяч кв м парковой территории. Также там установят новый декор, современное освещение.

На месте старой танцплощадки появится воркаут – зона для любителей уличной культуры и спорта.

Цветники и зеленые насаждения не только сохранят, но и приумножат. Например, возродят исторический Голицынский цветник. Начать озеленение планируется уже в 2021 году.

Стоимость проекта - 66,5 млн. рублей. Преобразования, которые планируется завершить до конца года, проводятся на средства курортного сбора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время сентябрьской прямой линии губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, прозвучала просьба установить светофор на ул. Лермонтова на переходе от парка Победы к площади 200-летия.

В этом месте действительно нужен был светофор по требованию. Об этом сообщил градоначальник. Также он добавил, что светофор уже установили и подключили. Стало гораздо удобнее и пешеходам, и водителям.