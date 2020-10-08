На Ставрополье осудили двух полицейских за вымогательство взятки

На Ставрополье вынесли приговор двум полицейским. Мужчин обвиняли в превышении полномочий и взяточничестве, передает пресс-служба Главного управления Генеральной прокуратуры в СКФО и ЮФО.

В июле 2018 года оперуполномоченные отдела уголовного розыска МВД по Шпаковскому району требовали у местного жителя 100 тысяч рублей. За эти деньги они обещали прекратить уголовное дело, возбужденное против того за покупку наркотиков. Задержанный согласился, и его отпустили.

Факт передачи денег зафиксировали сотрудники УФСБ. Полицейские действовали через посредника.

Известно, что жертвой оперуполномоченных стал другой парень, купивший наркотики. У него взяли взятку в 50 тысяч рублей.

Полицейских осудили на 10 лет 8 месяцев строгого режима. Посреднику дали 3 года 6 месяцев условного срока.