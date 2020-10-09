На Ставрополье стартует казачье этно-шоу «Здорово были». Его первыми участниками казачьего шоу станут студенты многопрофильного техникума им. казачьего генерала С.С. Николаева из Михайловска.

Им предстоит пройти несколько интерактивных испытаний, связанных со знанием казачьей культуры и быта.

Планируется снять еще 4 серии этно-шоу в станице Темнолесской, Михайловске и на Кавминводах.

Съемки завершатся к декабрю.

Увидеть все серии можно будет на канале YouTube «Здорово были».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ессентуках начали второй этап реконструкции Курортного парка. Значительные изменения в этом году коснутся северной, исторической части парка, которая называется Пантелеймоновской.

Именно с нее большинство гостей Ессентуков открывают для себя Курортный парк. Но в ближайшие три месяца эта зона для прогулок закрыта.