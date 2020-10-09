В Ставрополе в начале декабря откроется ледовый каток

Напомним, что дети смогут кататься на коньках совершенно бесплатно. А также покорять 1500 квадратных метров ледового пространства будет все желающие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На площади Ленина в Ставрополе начались работы по установке ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Опорную систему, арки и тент большого и малого шатра смонтируют до конца декабря.

Вся конструкция сможет выдержать сильный снегопад и ветер, - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

На втором этапе начнут устанавливать видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.

Напомним, что дети смогут кататься на коньках совершенно бесплатно. А также покорять 1500 квадратных метров ледового пространства будет все желающие.

Так, в прошлом году каждые выходные для горожан устраивались вечеринки под 12-метровым куполом. До 3 ночи на льду будет крутить популярные треки DJ.