В Ставрополе развернутся четыре ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в субботу и в воскресенье развернутся четыре ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Гостям и жителям региона предложат сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, сладости и мед, рыбу и многое другое. Так, в субботу, 10 октября ярмарка пройдет на улицах 45 Параллель, 26, Ленина 74/17,

Васильева 35/1. А в воскресенье, 11 октября торговые ряды откроются на улице Серова, 466. Они состоятся в рамках акции «Покупай ставропольское!».

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00.

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