В Ставрополе женщина ударила ногой полицейского

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 27 сентября в Ставрополе.

Местная жительница на одной из улиц в городе ударила ногой полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Ставрополю.

Правоохранитель пытался привлечь ее супруга к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Против 37-летней женщины возбудили уголовное дело по статье: «Применения насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.