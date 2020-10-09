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В Ставрополе женщина ударила ногой полицейского

Правоохранитель пытался привлечь ее супруга к административной ответственности за мелкое хулиганство
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 27 сентября в Ставрополе.

Местная жительница на одной из улиц в городе ударила ногой полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Ставрополю.

Правоохранитель пытался привлечь ее супруга к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Против 37-летней женщины возбудили уголовное дело по статье: «Применения насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

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