На Ставрополье более 300 пар поженятся 10.10.2020

Всего в 2020 году в нашем крае вступили в брак около 9 тыс. пар. Из них около 2 тыс. молодоженов выбрали для регистрации «красивую» дату Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье в «красивую дату» 10.10.2020 заключат брак более 300 пар молодоженов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ЗАГС.

Почти четверть из брачующихся в этот день (70) пар - официально получат статус семьи в Ставрополе.

Дата 10.10.2020, кроме того, что легко запоминается, имеет множество значений в нумерологии и астрологии.

Кроме того, она привлекательна для тех, кто любит четкость и симметрию. При сложении 10 и 10 в сумме получится 20 — число этого года, прокомментировали в управлении ЗАГС.

Всего в 2020 году в нашем крае вступили в брак около 9 тыс. пар. Из них около 2 тыс. молодоженов выбрали для регистрации «красивую» дату.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье запускает проект по улучшению демографической ситуации.

Реализация проекта позволит устранить часть социальных причин, приводящих к решению женщины прервать беременность, и в конечном счете снизить количество абортов.