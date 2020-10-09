Председатель Думы Ипатовского городского округа ответит за мошенничество

Сейчас следователь провел по месту жительства и работы подозреваемого обыски, назначил ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Думы Ипатовского городского округа подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в августе чиновник узнал, что в территориальном отделе МВД проводится процессуальная проверка против руководителя местной коммерческой организации по факту хищения электроэнергии.

Он сообщил его директору, что в случае передачи его знакомому сотруднику вышестоящего органа внутренних дел денег в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом чиновник не собирался передавать кому-либо деньги. При получении оговоренной суммы денег председателя задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью, куда директор фирмы заблаговременно обратился с заявлением.

Сейчас следователь провел по месту жительства и работы подозреваемого обыски, назначил ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.