На восточные районы Ставрополья снова обрушилась пылевая буря

Непогода снова бушует на Ставрополье. В восточных районах –Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском, Степновском – пыльная буря затрудняет движение транспорта. Местами видимость не превышает 25 метров.
Ветреная погода наблюдается также в краевой столице и близлежащих районах - Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском.
На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, однако ветер усиливается.
Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения быть бдительными, в ветреных зонах максимально снижать скорость, быть аккуратными при выполнении маневров опережения и обгона, обращать внимание на пешеходов.
Поездки в восточные районы по возможности лучше отложить. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.