На восточные районы Ставрополья снова обрушилась пылевая буря

Непогода снова бушует на Ставрополье. В восточных районах –Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском, Степновском – пыльная буря затрудняет движение транспорта. Местами видимость не превышает 25 метров.

Ветреная погода наблюдается также в краевой столице и близлежащих районах - Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском.

На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, однако ветер усиливается.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения быть бдительными, в ветреных зонах максимально снижать скорость, быть аккуратными при выполнении маневров опережения и обгона, обращать внимание на пешеходов.

Поездки в восточные районы по возможности лучше отложить. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.