На Ставрополье реализовано 1100 проектов за время действия программы местных инициатив

В Ставрополе прошло всероссийское семинар-совещание по вопросам реализации проектов, основанных на инициативном бюджетировании.

Владимир Владимиров назвал программу эффективным инструментом для решения вопросов местного значения – таких как ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, строительство детских и спортивных площадок и других.

Кроме того, по мнению главы Ставрополья, активность участия в программе является индикатором качества работы глав территорий и органов местного самоуправления.

С 2021 года, согласно решению президента РФ, в стране начинает работу новый инструмент для решения вопросов местного значения – инициативные проекты.

Порядок их реализации обозначен в изменениях, которые внесены в федеральный закон о местном самоуправлении, а также в Бюджетный кодекс.

В рамках совещания также обсудили вопросы применения на практике новшеств в законодательстве по инициативному бюджетированию, подходы к реализации таких проектов в территориях, к оценке их качества.