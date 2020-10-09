На Ставрополье отопление в детсадах, школах больницах могут включить досрочно

По словам Марченко, руководителям городов и районов края нужно учитывать долгосрочный прогноз погоды Фото: Архив "КП"

Каждую осень у жителей домов с централизованной системой теплоснабжения появляется повод для разногласий: пора или не пора включать отопление? Что на этот счет говорит закон?

На Ставрополье решение о начале отопительного сезона могут принимать только органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ Ставрополья.

Напомним, что главное условие для включения отопления: среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней должна быть ниже 8 градусов Цельсия.

Глава минЖКХ региона Роман Марченко призвал местные власти взвешено принимать решение о начале отопительного сезона.

По словам Марченко, руководителям городов и районов края нужно учитывать долгосрочный прогноз погоды.

— С одной стороны, в домах должна быть комфортная температура, никто не должен мерзнуть, но и улицу отапливать не надо, — заявил он.

В министерстве напомнили, что в школах, детских садах, больницах и поликлиниках отопление, как правило, включается досрочно — по заявке руководства.

Тем временем на площади Ленина в Ставрополе начались работы по установке ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Опорную систему, арки и тент большого и малого шатра смонтируют до конца декабря.

Вся конструкция сможет выдержать сильный снегопад и ветер, - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

На втором этапе начнут устанавливать видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.