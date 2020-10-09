Реконструкцию международного аэропорта Минвод планируют завершить в декабре

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В декабре планируют завершить работы по реконструкции аэропорта в Минводах, который считается крупнейшим на Северном Кавказе. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Сейчас международный аэропорт Минеральных Вод принимает внутренние рейсы по 23 направлениям.

В начале ноября строители планируют завершить работы по устройству покрытия перрона, водосточно-дренажной сети перрона.

Несмотря на временные ограничения в целом в отрасли, связанные с пандемией COVID19, аэропорт Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова выполняется большое количество рейсов по внутренним направлениям.

Особое внимание уделяется развитию региональных маршрутов.